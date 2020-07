Sky - L'Inter intavola una trattativa monstre: contatti per Ndombelé, possibile scambio col Tottenham

Dopo il colpo Hakimi Achraf, l'Inter tenta un altro colpo importante dall'estero. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club nerazzurro ha avviato i contatti con il Tottenham per Tanguy Ndombelé, centrocampista in uscita nonostante sia arrivato appena un anno fa per ben 60 milioni di euro. Questo è il prezzo, dunque, ipoteticamente. Ma è possibile che si intravoli uno scambio: Milan Skriniar e Ivan Perisic (che non sarà riscattato dal Bayern Monaco) possono finire nell'operazione e sarebbero profili graditi a José Mourinho, manager degli Spurs.