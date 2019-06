Sky - La Juve brucia l'Inter: accordo con Chiesa, super-ingaggio per il '97

E' sfida tra Inter e Juventus sul mercato. Il club bianconero s'è portato avanti e - riferisce Sky - ha bloccato Federico Chiesa, mettendo fuorigioco i nerazzurri. L'accordo con il giocatore è stato trovato per un contratto per 5 anni a 5mln di euro netti a stagione. Bisogna però attendere la nuova proprietà della Fiorentina per poter trattare, ma intanto la Juve ha già il tassello più importante, la volontà del giocatore, anticipando tutte le concorrenti.