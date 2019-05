Sky - La Juventus ha bloccato Sarri! Suo agente a Londra per liberarlo dal Chelsea

Braccia al cielo per Maurizio Sarri, alla prima stagione sulla panchina del Chelsea l'allenatore italiano ha conquistato subito l'Europa League grazie alla vittoria di stasera contro l'Arsenal. Primo e forse ultimo trofeo, però: oggi il suo agente Ramadani andrà a Londra per parlare con il club e con Marina Granovskaia per cercare una soluzione per "liberarlo". Dal'altra parte c'è la Juventus che aspetta notizie dall'incontro dopo averlo bloccato. Lo riporta sul suo sito Gianluca Di Marzio.