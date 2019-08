Sky - La Roma ha chiuso per Zappacosta! Sfuma la pista Hysaj

Niente Roma per Elseid Hysaj, con i giallorossi che hanno chiuso per Zappacosta. Cambia proprietario la fascia destra di difesa della Roma. secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il club giallorosso ha chiuso per l'arrivo in prestito secco dal Chelsea di Davide Zappacosta. Possibili già domani le visite mediche nella Capitale. Contestualmente Davide Santon è ad un passo dal Maiorca in prestito con diritto di riscatto.