Sky - Llorente per non perdere Milik: con Icardi Arek sarebbe andato via in prestito

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha raccontato la trattativa legata a Fernando Llorente direttamente dagli studi dall'emittente satellitare: "Lo volevano sia Ancelotti che Giuntoli. Sullo spagnolo c'era la Fiorentina. L'Inter no, poco, perché non ha mai aperto una vera e propria trattativa. Il Napoli voleva Icardi, ma dopo il 'no' ha scelto Llorente per non perdere Milik. Se fosse arrivato Icardi il polacco sarebbe potuto andare via subito in prestito perché non avrebbe giocato. Llorente invece può fare l'alternativa di lusso e ha accettato anche il ruolo d'alternativa sul mercato: sapeva che il Napoli volesse acquistare Icardi, ma è stato zitto, ha aspettato il suo momento e ha ottenuto quello che voleva. E' stata determinante la Champions League".