Sky - Lobotka neanche in panchina contro l'Osasuna: lo slovacco pensa solo al Napoli!

Dopo le parole di ieri dell'allenatore del Celta Vigo Garcia e la convocazione contro l'Osasuna, arrivano nuovi aggiornamenti da Sky sulla trattativa tra Lobotka e il Napoli. Per la gara di stasera il tecnico degli spagnoli escluderà lo slovacco che dunque non scenderà in campo con i compagni e non andrà nemmeno in panchina. Lobotka al momento pensa solo al Napoli e infatti da domani si ricomincerà a trattare per il suo trasferimento in azzurro. Inoltre, gli agenti del centrocampista resteranno a Napoli, aspettando di arrivare all'intesa tra le parti.