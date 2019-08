Sky - Lozano a Roma martedì pomeriggio! Mercoledì mattina visita e poi la firma

Per vedere Hirving Lozano con la maglia del Napoli è solo questione di tempo. Secondo Gianluca Di Marzio i club stanno limando gli ultimi dettagli e si stanno definendo anche i diritti di immagine con il procuratore Mino Raiola e lo stesso Lozano, ma il tutto è in via di risoluzione. Martedì pomeriggio il messicano arriverà a Roma dove nella mattinata di mercoledì, come anticipato da Francesco Modugno su Sky Sport 24, sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Al PSV Eindhoven andranno 42 milioni. Contratto da 5 anni a 4 milioni più bonus invece per il classe 1995. L’infortunio rimediato in campionato non è un problema, ma in ogni caso il club si tutelerà con le visite mediche prima della firma.