Sky - Lozano non esclude James: il nodo resta ancora la formula

Il Napoli non molla James Rodriguez. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, dopo aver chiuso il colpo Hirving Lozano, il club di De Laurentiis sta lavorando anche con Jorge Mendes per provare a portare - alle sue condizioni - il colombiano agli ordini di Carlo Ancelotti. Il nodo però resta la formula, visto che per ora il Real Madrid rifiuta l'idea di darlo in prestito. De Laurentiis spinge ancora per questa formula, con diritto di riscatto incluso.