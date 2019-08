Sky - Lozano, resta da sciogliere il nodo diritti d'immagine: il Napoli conserva delle alternative

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle ultime sul mercato in casa Napoli ai microfoni di Radio Marte: "Lozano? Il problema, come sappiamo, è il balletto che c'è con gli agenti di Lozano, e che coinvolge il discorso dei diritti d'immagine, per il Napoli non è un discorso banale. Bisogna avere un po' di pazienza per far condurre a Raiola la trattativa. Ci sono alternative per Lozano che possono rimanere in piedi, c'è una discreta intelligenza sotto il punto di vista strategico".