Sky - Lozano solo da formalizzare: curiosità nell'accordo tra PSV e Pachuca

L'affare legato ad Hirving Lozano è soltanto da formalizzare. A confermarlo la redazione di Sky Sport, secondo cui il messicano sarà il quarto colpo dell'estate azzurra. Tra l'altro è spuntata una curiosità: il Pachuca, club che aveva conservato il 20% del cartellino del Chucky, vedrà corrisposto dal PSV una cifra minore rispetto a quella sperata, in quanto nel contratto di Lozano è presente una clausola che lo prevede per i trasferimenti in club non di prima fascia Champions League. Il Napoli è infatti in seconda fascia.