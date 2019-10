Sky - Malcuit ko, difficile si torni sul mercato a gennaio: ci sono due 'adattabili' sulle corsie

Si commenta l'infortunio di Malcuit a Kiss Kiss Napoli. Il giornalista Sky Francesco Modugno ha dichiarato: "Sarei sorpreso se si tornasse sul mercato. Quando prendi uno svincolato devi considerare che non gioca da mesi e ha bisogno di tempo per entrare in forma. Comunque il Napoli due esterni destri di ruolo ci sono come Di Lorenzo e Hysaj, entrambi duttili. A sinistra aspetti Ghoulam, c'è Mario Rui e ci può giocare anche Luperto, così come Allan terzino destro" le sue parole.