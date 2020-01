Sky - Mandato a Mendes per cedere Ghoulam: solo dopo arriverà un terzino

Terzino sinistro sì, terzino sinistro no? Terzino sinistro forse, per ora, perché tutto dipende da Faouzi Ghoulam. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il Napoli ha dato mandato a Jorge Mendes, procuratore dell'algerino, di piazzarlo in Francia già in questa finestra di mercato. Se il noto procuratore ci riuscirà, poi, potrà esser dato l'assalto ad un altro esterno difensivo. Su tutti c'è il nome di Kostas Tsimikas dell'Olympiacos, ma per ora il discorso è prematuro: prima bisogna vendere Ghoulam.