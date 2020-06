Sky - Manolas, accorciati i tempi di recupero: non ce la farà per la Coppa Italia

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulle condizioni di Kostas Manolas in vista della ripresa del campionato, con il greco che dovrebbe rientrare dall'infortunio prima del previsto: "Manolas? Si, i tempi si sono accorciati. La possibilità concreta è che guadagni un po' di tempo sui tempi che parlavano della prima decade di luglio, magari per la fine di giugno per intenderci. Ovviamente non ce la farà per la Coppa Italia".