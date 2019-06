Sky - Manolas mette d'accordo Ancelotti e ADL: prosegue la trattativa con la Roma

Kostas Manolas è il principale obiettivo di mercato per la difesa del Napoli, che perderà quasi certamente Raul Albiol, diretto al Villarreal. Sky Sport fa il punto circa questa trattativa. Il club azzurro ci sta provando seriamente perché il greco mette d'accordo Ancelotti e De Laurentiis, entrambi intrigati dalla pista giallorossa. La Roma, ovviamente, chiede i 36 milioni della clausola, ma da Castel Volturno vorrebbero spendere di meno.

CONTROPARTITE - Nell'operazione con i capitolini Giuntoli e gli altri uomini mercato hanno provato ad inserire Amadou Diawara, valutato 25 milioni dal Napoli, meno invece dalla Roma. E' per questa differenza di vedute che è difficile che sia il guineano la contropartita giusta. Le due società hanno parlato anche di Mertens, ma il Napoli non ci sta a darlo via. Le parti sono ancora al lavoro.