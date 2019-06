Sky - Manolas-Napoli trattano ancora sull'ingaggio: la Roma sblocca un'altra cessione per il bilancio

La trattativa tra Kostas Manolas e il Napoli per il contratto che quasi certamente andrà a siglare il difensore greco non è finita. Secondo Sky Sport, infatti, ci sono ancora dei dialoghi per arrivare all'accordo definitivo e la Roma, riscontrando queste piccole difficoltà, per necessità di bilancio ha dovuto sbloccare un'altra cessione, oltre quella di Luca Pellegrini alla Juventus: via Gerson, direzione Dinamo Mosca, per circa dieci milioni di euro. Affare legato, dunque, anche a Manolas e al Napoli.