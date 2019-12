Sky, Marchetti: "Amrabat preso per giugno, due i nomi per il regista a gennaio"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, si è soffermato sulla ricerca del Napoli di un regista nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Con la virata al 433 di Gattuso è presumibile ritenere che un giocatore, davanti alla difesa, serva. Uno che sappia dettare i tempi. Uno alla Torreira, con il quale però ancora non si è approfondita la questione. Anche in questo caso il Napoli preferirebbe il prestito, ma non disdegna in assoluto l’investimento: come per Berge e Amrabat (addirittura preso per la prossima stagione). Ma anche a Napoli, Gattuso o non Gattuso,sono pronti ad intervenire. Soprattutto in vista della prossima stagione: bisogna chiarire molti punti. Gli stessi che hanno portato all’allontanamento di Ancelotti. E la domanda è sempre la stessa: questo gruppo è a fine ciclo? Le risposte le darà anche il finale di stagione".