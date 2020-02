Sky, Marchetti: "Boga potrebbe vestire la maglia del Napoli il prossimo anno"

“Boga è uno di quei calciatori che il prossimo anno potrebbero giocare con il Napoli”. Così parla Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Sicuramente è un giocatore che piace al Napoli, ci sono stati contatti e non credo nemmeno che sia così impossibile come situazione. L’arrivo di Boga non significherebbe automaticamente addio di Insigne, posto che in questa estate credo che non si saranno intoccabili nella rosa azzurra”.