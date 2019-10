Sky, Marchetti: "Callejon-Mertens, ADL ha fatto offerte valide ma il problema sono le altre opportunità"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Luca Marchetti parla del rinnovo di Mertens e Callejon: "Sono la storia recente del Napoli e le offerte che sono arrivate ai loro procuratori sono sicuramente valide, almeno da quanto filtra ambiente societario. Addirittura per Mertens si parla di possibilità di arrivare a un triennale (una grande novità soprattutto per l’AdL pensiero) a cifre praticamente identiche a quelle attuali (circa 4 milioni di euro). Analogo discorso per Callejon (con due anni di contratto da firmare). Il problema qui è rappresentato dalle altre opportunità: e la Cina non può non far gola, dal punto di vista economico. E per i due sarebbe il grande contratto con cui chiudere la carriera. Non si può certo chiedere al Napoli uno sforzo economico del genere (e infatti neanche i giocatori lo faranno), ma è bene ricordarsi che per firmare un contratto le volontà dovranno essere convergenti. E in questo dovrà dimostrare da un lato di essere convincente Giuntoli, dall’altro il prosieguo della stagione e il suo sapore potrebbero indirizzare le scelte".