Sky, Marchetti: "Con Insigne non si è parlato di rinnovo, ma clima disteso. C'era anche la famiglia"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti parla dell'incontro Raiola-Insigne col Napoli a Castel Volturno: "A Napoli il processo di crescita continua, ma come in tutte le cose ci sono dei passaggi obbligati e dei nodi da sciogliere. Fra questi sicuramente il rapporto fra Insigne e Ancelotti, che deve essere chiarito fino in fondo, dopo le ultime decisioni dell’allenatore (la tribuna in Champions). Ecco perché ogni occasione è buona per poter poter parlare . Come ieri a Castevolturno dove il capitano azzurro ha incontrato nuovamente il suo allenatore, Giuntoli insieme anche a Mino Raiola, che si trovava in zona per motivi famigliari e ne ha approfittato andando a trovare anche gli altri suoi assistiti (leggi Manolas). Nulla di definitivo, naturalmente. Una chiacchierata serena, di almeno un’ora. E a Castelvolturno c’era anche la famiglia di Lorenzo, tanto per dare un segnale di come il clima fosse comunque disteso. Da quello che è emerso non si è parlato di rinnovo: troppo presto ora, forse non conviene a nessuna delle due parti, in fin dei conti. Meglio in Primavera quando le situazioni saranno ancora più chiare, anche riguardo alle possibilità che possono esserci per il giocatore (sempre che Lorenzo voglia prenderle in considerazione) e le prospettive del Napoli stesso".