Sky, Marchetti: "Fabian, tutto fatto per il rinnovo! Firma dopo l'Europeo"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti parla così del mercato del Napoli: "A Napoli forse non dovranno aspettare tanto per abbracciare Kostas Manolas. Il Napoli infatti pagherà i 36 milioni della clausola rescissoria. 34 andranno alla Roma (che realizza una plusvalenza da 30 milioni) due al giocatore. Per Manolas contratto da 4,5 milioni a stagione. Nella stessa operazione Diawara andrà invece alla Roma: valutazione finale sui 18 milioni più 2 bonus, quindi 20 se raggiungerà determinati obiettivi. Diawara è conosciuto benissimo da Fonseca, che lo ha visto da vicino nelle sfide tra Napoli e Shakthar in Champions League lo scorso anno. Nel frattempo accordo raggiunto anche con Fabian Ruiz per il rinnovo fino al 2024, con aumento di ingaggio importante e l’eliminazione della clausola rescissoria presente nel contratto, che poteva essere attaccabile da club come il Real che lo stava già cercando. La firma arriverà a fine Europeo Under 21".