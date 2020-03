Sky, Marchetti: "Grande mossa di ADL, queste le cifre del rinnovo di Mertens"

"L’incontro è stato positivo ed il Napoli ha fatto un passo in avanti per trovare l’intesa con Mertens". Parla così Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Il Napoli con l’incontro di persona tra De Laurentiis e Mertens è significativo in virtù di quello che è accaduto in questa stagione. Mertens era stato uno dei più decisi nella notte dell’ammutinamento, questo è un segnale importante e di grande intelligenza da parte del patron del Napoli.

Le cifre? Lo stipendio ad oltre di 4 milioni a stagione con un premio alla firma come voleva il calciatore. Si è trovato una via d’incontro, il Napoli voleva 5 milioni e si è trovato un accordo per 2,5 con dei bonus che matureranno per obiettivi personali o di squadra (qualificazione in Champions e gol segnati). Qualcuno ha parlato anche di una possibile opzione per un terzo anno.