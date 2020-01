Sky, Marchetti: "Il Chelsea prova a turbare il mercato del Napoli"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti rivela: "Il Chelsea prova a "turbare" il mercato del Napoli: ha chiesto infatti Mertens il Chelsea, che prenderebbe subito l'attaccante belga in scadenza di contratto a giugno col Napoli. L'arrivo di Mertens libererebbe al Chelsea Giroud su cui c'è il pressing del Tottenham: contatti in corso in queste ore, il Chelsea è disposto a pagare un indennizzo di 6/7 milioni per averlo subito. Il Napoli eventualmente non lo sostituirà perché nel frattempo ha chiuso con la Spal per 17 milioni più tre di bonus con Petagna che stamattina farà le visite mediche e poi rimarrà in prestito a Ferrara fino a fine stagione. Poi sempre il Napoli ha trovato un'intesa con il Verona per Kumbulla: toccherà ora al ragazzo accettare l'offerta sempre per il prossimo anno. Al momento preferirebbe aspettare e non prendere impegni con nessuno".