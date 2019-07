Sky, Marchetti: "Il Napoli accelera per Elmas, intermediario è ancora a Istanbul ma ballano 7mln"

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha commentato il mercato del Napoli nel suo consueto editoriale per TMW: "Prova ad accelerare anche il Napoli in missione in Turchia per Elmas, del Fenerbahce. Un emissario del Napoli è ancora a Istanbul per cercare di chiudere con Fenerbahce anche per evitare inserimento di altre squadre. Al momento però l'offerta napoletana è di 13 milioni più bonus, la richiesta è invece 20".