Sky, Marchetti: "Il Napoli non aspetterà Icardi all'infinito, deve aver voglia di azzurro"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, trattando nuovamente il tema Icardi, sempre più al centro dell'attenzione negli ultimi giorni: "In questa situazione ci sono delle posizioni cristallizzate in cui non c'è bisogno di parlare, non c'è trattativa per reintragrare il giocatore nella rosa nerazzurra, magari sarebbe il volere del giocatore ma non della società. Napoli davanti alla Juve? Il Napoli ha il posto per prendere Icardi, ha le risorse economiche, ma Icardi non verrà aspettato dal Napoli all'infinito, anche perchè Icardi deve avere voglia di venire al Napoli".