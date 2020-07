Sky, Marchetti: "Il Napoli vuole concludere un doppio colpo col Lille"

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Sky Luca Marchetti parla così dell'operazione Osimhen per il Napoli: "Un colpo potenziale da oltre 50 milioni di euro (la richiesta è anzi 70) su cui il Napoli ora si sente in vantaggio. La concorrenza è molto forte, la spesa altrettanto. Ma sapere di poter contare sulla volontà del giocatore è determinante. Posto che le cose possono cambiare alla velocità della luce, le chiacchierate con il Lille non si fermano all’attaccante ma coinvolgono (in maniera separata) anche il difensore Gabriel Magalhaes. Insomma la linea è calda e presuppone un investimento non indifferente per un Napoli che vuole cambiare pelle. A maggior ragione se dovessero partire i big. Milik, appunto, Koulibaly e Allan".