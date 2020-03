Sky, Marchetti: "In attacco probabile rivoluzione. Da capire il futuro di 2 azzurrI"

L'esperto di mercato per Sky Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in merito alle vicende di casa Napoli: “Il Napoli è una società solida e questo sicuramente aiuta ad affrontare questo periodo. Ovviamente se non si riprende, tutti i club possono andare in difficoltà. Il Napoli ha già acquistato alcuni giocatori per l’anno prossimo anche se non riscaldano il cuore dei tifosi, bisogna capire se gli eventuali top che dovevano essere ceduti avranno comunque una valutazione importante oppure no. Mi riferisco ad Allan e Koulibaly.

RIVOLUZIONE - "In attacco potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Lozano? Non è detto che vada via, forse non è il momento migliore per recuperare l’investimento”.