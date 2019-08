Sky, Marchetti: "Napoli ha 5 obiettivi di primo livello e una strategia diversa per ognuno"

Il Napoli ha vari obiettivi per l'attacco in questi ultimi 24 giorni di mercato. Luca Marchetti, esperto di Sky Sport, ne ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Il Napoli invece ha una rosa ampia. Tutti obiettivi di primissimo livello, tutti da affrontare con una strategia diversa. Da James Rodriguez per cui la situazione è in stallo da diverse settimane con il Napoli che conta sul si del giocatore, fino a Everton del Gremio (per cui però la situazione della frammentazione del cartellino non agevola la trattativa) senza dimenticare affatto Lozano su cui comunque c'è concorrenza. E poi come prime punte Icardi e Llorente per il quale il Napoli si è interessato ed eventualmente è pronto".