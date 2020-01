Sky, Marchetti: "Napoli segue da tempo Demme, è diverso da Lobotka"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport: “Quando trovi 2 giocatori che ti piacciono, ci sta che li prendi entrambi. Demme il Napoli lo segue da tempo, quest’estate è stato trattato dalla Fiorentina. Lobotka pure: i due giocatori non sono uguali perché Lobotka può giocare anche da mezzala, Demme no. E’ più un uomo difensivo che offensivo, è più un De Rossi per intenderci. Il gioco delle coppie Gattuso lo farà in questa seconda parte di station e la coppia centrale davanti alla difesa sarà Demme-Lobotka. Seri è un’opportunità per tutti perché è in scadenza, ma attenzione alle condizioni fisiche. Non arriverà però, se Lobotka sarà ufficializzato”.