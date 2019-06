Sky, Marchetti: "Nessun riscontro su Lukaku. Resta l'accordo con Duvàn, devono parlare le società"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte, ovviamente soffermandosi sul mercato del Napoli: "Lukaku? Suggestione può essere il termine giusto, più in là non si è andato. Decreto crescita? E' ancora un decreto fino al 29 giugno, poi bisognerà capire a chi è rivolto. Questo decreto nasce per riportare in Italia le eccellenze che sono andate via per lavorare. Sarebbe rivolto come principio soltanto agli italiani, in realtà potrebbe essere rivolto alle eccellenze in un senso più assoluto. Conte ha avuto la garanzia dall'Inter, che indipendentemente dal decreto crescita, avrà la cifra stabilita. Non abbiamo avuto riscontri sul nome di Lukaku. Il Napoli ha l'accordo con Duvàn ma c'è ancora tutto da definire tra le società. Sapevamo che il Napoli sarebbe andato incontro ad una mini rivoluzione, non c'è da sottovalutare anche il discorso delle fasce.

Il Napoli ha sempre avuto voglia di crescere rispetto all'anno precedente, raro che abbia fatto peggio nell'era De Laurentiis. Fare l'ultimo gradino è sempre più difficile, Sarri o non Sarri il Napoli ha sempre avuto uno sviluppo sostenibile. A fronte degli arrivi ci dovranno essere delle cessioni, la società deve assolutamente guardare al discorso di bilancio".