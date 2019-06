Sky, Marchetti: "Per James si può chiudere presto, Real ha aperto al prestito"

“E’ meglio non toccare la maglia numero 10 del Napoli. Non è una questione di rispetto, ma il giocatore più forte ha giocato nel Napoli e sarà sempre una maglia scomoda per chi la andrà ad indossarla". Parla così a Radio Marte l'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti: "James Rodriguez? Si sta lavorando sulla cifra del riscatto e si parla di 30 milioni. Sarebbe un affare per il Napoli e anche per il giocatore che è straordinario, ma che purtroppo né a Madrid, né in Germania è riuscito a ripetere le gesta del Mondiale. L’operazione James non credo che richiederà tempi lunghi perché il Napoli vuole prenderlo in prestito e il Real ha aperto al prestito. Una volta che le parti vogliono, non sono le differenze di cifre a far saltare l’affare. Per il Napoli, l’ostacolo più grande per Lozano sono i diritti di immagine, ma ci risulta che per James questo passo sia stato già fatto.”