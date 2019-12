Sky, Marchetti svela: "Torreira? Il primo approccio non ha fatto strappare i capelli al calciatore..."

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista Sky esperto di mercato: “Gattuso è uno degli allenatori più preparati della sua generazione ed ha anche esperienze difficili e complicate in piazze difficili e complicate per cui il Napoli può ripartire da lui. A prescindere dal piazzamento di fine stagione, alcuni giocatori verrano ed altri andranno via. Si parla già di calciatori come Berge e Amrabat, ma a gennaio il calciatore del Verona non arriverà perché non potrebbe giocare mentre Berge non è uno di quei calciatori che ti cambiano il volto della squadra. A gennaio è difficile fare mercato perché se hai un’esigenza, ti fanno strapagare il calciatore, ma possono esserci anche delle occasioni perché con l’Europeo alle porte, si possono prendere giocatori scontenti che hanno voglia di riscatto. Torreira? C’è da capire se vuole venire a giocare in prestito al Napoli, perché il club azzurro non lo prenderà a titolo definitivo. Il primo approccio non ha fatto strappare i capelli al calciatore”.