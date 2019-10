Sky, Marchetti: "Terzini? Presto per fare nomi, ma a gennaio può esserci un nuovo arrivo"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista Sky esperto di mercato: “L’argomento terzino può essere prioritario in casa Napoli a gennaio. Adesso è presto per fare nomi, il Napoli però dovrà stringere i denti e intanto individuare il profilo giusto. Bisognerà capire se si vorrà andare su un usato sicuro oppure puntare su un giovane promettente. Mi sarei aspettato un Napoli più in alto in classifica. Di questi punti persi ce ne sono un po’ troppi e questo progetto scientifico affascinante che sta seguendo Ancelotti sta incontrando troppe difficoltà”.