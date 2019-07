Sky, Marchetti: "Verdi verso il Torino. James e Icardi, non c'è ancora lo strappo..."

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista di Sky Luca Marchetti scrive a proposito del mercato del Napoli: "Al Napoli pure pensano alle cessioni, prima di scatenarsi per il grande colpo o i grandi colpi in avanti. Verdi potrebbe essere il prossimo partente (nonostante il gol di ieri) più a Torino che alla Samp. Magari dipenderà proprio dalla qualificazione dei granata in Europa Legue: proprio fra poche inizierà l’avventura della squadra di Mazzarri. Per i vari James Rodriguez, Pepé, Lozano, Icardi al di là del borsino quotidiano non si va. Non è arrivato ancora il momento dello strappo decisivo".