Sky - Mercato esterni dipende dalle uscite: Hysaj via, punti interrogativi Mario Rui e Malcuit

Il mercato degli esterni dipenderà molto anche dalle cessioni, come ha fatto capire Aurelio De Laurentiis direttamente da Malta. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, bisognerà capire quali dei terzini andranno via: certamente Hysaj, per Mario Rui invece ancora nulla di sicuro; anche Malcuit, tra l'altro, tramite le parole del suo procuratore ai nostri microfoni, aveva fatto capire che in caso di offerte saranno fatte delle valutazione, riferisce ancora l'emittente satellitare.

