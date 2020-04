Sky - Mertens-Lampard, contatti diretti: il Chelsea vuole convincere il belga

Il Chelsea ha esercitato l'opzione di rinnovo per Olivier Giroud: il francese campione del mondo, obiettivo di Lazio e Inter fino all'ultimo giorno del mercato di riparazione, era in scadenza il prossimo giugno e continuerà a essere sotto contratto con i Blues fino al 2021. Ma il francese continua a piacere all'Inter, i Blues cercano un sostituto.

OFFENSIVA BLUES PER CIRO - Sul proprio sito il giornalista Sky Gianluca Di Marzio fa sapere che il nome possibile per sbloccare l'arrivo in Italia del classe '86 resta quello di Dries Mertens. Il Chelsea non molla infatti il numero 14 del Napoli: ci sono stati contatti diretti tra Lampard e il giocatore, mentre il rinnovo del belga in azzurro è ancora in standby.