Sky - Mertens, rinnovo ad un passo: pronto un doppio annuncio

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal per aggiornare la situazione relativa ai rinnovi di contratto: "Stanno limando gli ultimi dettagli, ma per l'accordo di Mertens ci siamo. Ho grande fiducia anche per quello di Zielinski, tra l'altro il rinnovo di Mertens può fare da traino per quest'altra trattativa".