Sky - Mertens, trattativa per il rinnovo si è raffreddata. Ma spunta una deadline

La questione rinnovi in casa Napoli è ferma in questo momento di emergenza, soprattutto per quanto riguarda Dries Mertens, il cui accordo pareva ad un passo dopo l'incontro sul Lungomare di qualche mese fa. Questa fase di stallo invece ha raffreddato la trattativa per il belga e permette ad altri club (leggi Inter) di mettersi in mezzo con un'offerta al giocatore. Al ritorno in campo, comunque, l'attaccante ex PSV dovrà prendere una decisione. A riportarlo è Sky Sport.