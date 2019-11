Sky - Mertens vuole restare a Napoli: spera di poter raggiungere l'accordo

Si parla di Napoli sulle frequenze di Sky Sport. In diretta da Amsterdam, il giornalista Gianluca Di Marzio ha dichiarato: "Non credo che a gennaio Mertens andrà via, è una cosa complicatissima. So che Dries vuole ancora restare a Napoli nonostante tutto quello che è stato scritto, detto e quello che è accaduto. Spera si possa trovare un accordo, è la sua volontà. Se ai primi di febbraio l'accordo non verrà trovato è chiaro che valuterà le squadre che gli stanno proponendo dei contratti".