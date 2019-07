Sky - Milan-Correa, blitz di Boban a Madrid: si sblocca la trattativa, Atletico più vicino a James?

Si avvicina alla chiusura la trattativa fra Milan e Atletico Madrid per Angel Correa. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Sky Sport è stato decisivo il bliz di ieri in Spagna di Zvonimir Boban. Operazione da 50 milioni di euro più bonus.

Altri contatti - Sempre secondo quanto riportato dall'emittente satellitare, è atteso per domani in Italia il direttore sportivo dell'Atletico Madrid, Andrea Berta, che cercherà di limare tutti i dettagli con il Milan per arrivare alla definitiva fumata bianca.



La cessione di Correa, di fatto, potrebbe aprire le strade per l'assalto dell'Altetico Madrid su James Rodriguez, giocatore conteso come noto anche dal Napoli di De Laurentiis.