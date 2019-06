Sky - Milan, Donnarumma sacrificato per il fair play finanziario: al PSG per soldi ed Areola

Il PSG torna all’assalto di Gigio Donnarumma. I contatti con il Milan sono frequenti e la trattativa è in corso: secondo Sky Sport si lavora su una valutazione di 50 milioni per Donnarumma a cui si aggiungerebbero i 30 di Areola, attuale portiere dei francesi che potrebbe finire a Milano come contropartita. Il club rossonero ha urgenza di chiudere entro il 30 giugno per fare plusvalenza per l'Uefa.