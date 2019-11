Sky - Milan-Ibra, primo contatto: incontro perlustrativo con Raiola

Sempre delinearsi il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan è al lavoro per il ritorno in Italia dello svedese. L'attaccante sta valutando le nuove possibilità, con i rossoneri pronti a offrirgli un posto in squadra. Secondo quanto riferito da Sky, oggi si è tenuto infatti il primo contatto tra le parti: l'agente dell'attaccante, Raiola, non ha parlato del rinnovo di Donnarumma ma proprio della possibilità di riportare in rossonero Ibrahimovic. L'incontro tra le parti è stato perlustrativo: il Milan vuole capire se da Ibrahimovic ci possa essere un'apertura al trasferimento. Nei prossimi giorni seguiranno nuovi contatti