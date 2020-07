Sky - Milan-Rangnick, la Red Bull vuole un indennizzo per liberare il tecnico

L'arrivo di Ralf Rangnick al Milan sembrava fino a poche ore fa un dato di fatto, me restano alcune degli aspetti da chiarire soprattutto su quello che è il rapporto con la Red Bull, proprietaria del suo vecchio club, il Lipsia. Quella tra le parti non dovrebbe essere una seperazione consensuale, come racconta il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale: "Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che quest'ultima (la Red Bull, ndr) pretenderebbe un indennizzo per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni come richiesta iniziale. Dunque, per far sì che possa firmare con il Milan si dovrà trovare un accordo con la società, visto che ormai sembra che quella dalla Red Bull non sarà una separazione consensuale e nei prossimi giorni vedremo se filerà tutto liscio o meno".