Sky - Milik ha già l'accordo con la Juve: bianconeri vogliono uno scambio secco

Il Napoli continua a lavorare per Victor Osimhen, ma al tempo stesso in casa azzurra resta di rilievo la situazione di Arek Milik, con il polacco che - come raccontato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport - avrebbe un accordo di massima con la Juventus. Al momento il club bianconero vorrebbe impostare la proposta per il Napoli sulla base di uno scambio secco, senza cash: il nome che piace al club azzurro è quello di Federico Bernardeschi, ma serve capire quanto il giocatore sia disposto ad accettare l'azzurro.