Sky - Milik, il Napoli fissa la deadline per il rinnovo: la situazione

In casa Napoli la questione rinnovi continua a tenere banco, anche se in questo momento di emergenza coronavirus vive una fase di stallo. Per quanto riguarda Arkadiusz Milik, il cui contratto scadrà a giugno 2021, il club azzurro ha fissato la deadline a metà maggio. La trattativa per il rinnovo c'è, ma è difficile ipotizzare - riferisce Sky Sport - una permanenza del polacco se non ci sarà l'intesa per il prolungamento entro metà maggio.