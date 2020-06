Sky - Milik, il Napoli non accetta contropartite: ADL vuole solo offerte cash

Nel corso di 'Speciale Calciomercato', trasmissione in onda su Sky Sport, sono arrivati ulteriori aggiornamenti sul fronte rinnovo Arek Milik. Come riferisce l'emittente satelittare il polacco rappresenta un caso contrattuale, la Juventus è la squadra più interessata all'attaccante che non disdegna l'ipotesi bianconera. Il Napoli non ha parlato di eventuali contropartite tecniche perchè per il polacco pretende solo offerte cash.