Sky - Milik-Juve, persiste l'accordo ma trattativa col Napoli è dura: spunta l'alternativa

Arkadiusz Milik resta il nome in pole position per la Juventus, alla ricerca di un nuovo numero 9. Era così con Sarri e sarà così con Pirlo, c'è il suo ok per l'attaccante del Napoli e quello di quest'ultimo alla proposta della Juventus. Una base d'intesa che però non cambia i discorsi col Napoli, che restano complicatissimi. Per questo si starebbe sondando anche l'alternativa Alvaro Morata, altra pista che non pare comunque semplice. A riportarlo è Sky Sport.