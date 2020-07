Sky - Milik-Juve, si aspetta di capire la volontà di Bernardeschi: le ultime

Arek Milik e il Napoli una storia d'amore ai titoli di coda. Come annunciato dallo stesso presidente del Napoli, il polacco non sarà più in calciatore del Napoli. Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca di Marzio, sulle colonne del proprio portale, ha dato le ultime sulla trattativa tra Napoli e Juventus per Milik: "Andrà via, ma alle condizioni del Napoli. Senza sconti. In prima fila c'è la Juventus con la quale è stata già raggiunta una base di accordo con il calciatore, manca però quello con il Napoli. Si continua a lavorare e si pensa intanto alle contropartite.

La contropartita giusta potrebbe essere Federico Bernardeschi, che ha riscontrato il gradimento degli azzurri. Il Napoli, però, aspetta segnali dall’ex calciatore della Fiorentina, in attesa di cambiare agente. Asse di mercato caldo tra Napoli e Juventus".