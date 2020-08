Sky - Milik, la Juve lo tiene in pugno ma ancora nessun accordo col Napoli

Siamo ai titoli di coda dell'avventura a Napoli di Arek Milik. Il polacco non ha trovato un accordo con il club azzurro per il rinnovo del contratto e ormai è destinato a partire. Su Milik è la Juventus il club in pole: i bianconeri hanno in pugno l'accordo col giocatore, mentre manca l'intesa col Napoli che lo valuta 40 mln. La società piemontese non vuole sborsare soldi, ma propone contropartite, tra queste, quella più gradita al Napoli resta Bernardeschi. Altre opzioni sono Pellegrini e Romero.