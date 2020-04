Sky - Milik-Mertens, non filtra ottimismo dal Napoli: tempi stretti per entrambi

Non c'è un grandissimo ottimismo in casa Napoli per i rinnovi di Arkadiusz Milik e Dries Mertens. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui per quanto riguarda l'attaccante polacco l'affare in stand-by. Per 'Ciro', invece, i tempi cominciano a stringere. Il belga ha tante buoni ragioni per restare (proposta robusta di ADL, gran sintonia con Gattuso e città), ma ci sono tanti fattori che sta valutando: sarà una scelta di vita, non solo professionale. La cosa certa è che entrambe le situazioni sono complicati e dal club filtra pessimismo.