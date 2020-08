Sky - Milik non apre alla Roma, così non si sblocca neanche Dzeko alla Juventus

La Juventus mette gli occhi su Edin Dzeko, prima scelta per l'attacco individuata da Andrea Pirlo, ma allo stesso tempo i giallorossi non sembra per ora preoccupati, secondo quanto riferisce Sky Sport: il bomber bosniaco non ha dato segnali di voler andare via ed il club giallorosso vorrebbe partire di nuovo con lui: se poi entro 10 giorni il giocatore esprimerà volontà diverse, a quel punto entrerebbe in gioco Arek Milik che però non ha ancora aperto ai giallorossi, rendendo ancora più complicato l'eventuale addio di Dzeko.